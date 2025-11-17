Neste mês de novembro, em que é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, Formiga celebra a segunda edição da Semana da Consciência Negra, que ocorrerá entre os dias 17 e 24, em cumprimento à Lei Municipal 6.195/2024, originada do Projeto de Lei n° 663/2023, de autoria do ex-vereador Luiz Carlos – Tocão.

“A expectativa é de que as ações a serem desenvolvidas alcancem o maior número possível de cidadãos, convocando a todos a fazer uma reflexão entre o presente e o passado, buscar a promoção de políticas públicas de igualdade racial e provocar o debate entre sociedade e poder público para a superação do racismo, das discriminações e das desigualdades“, destaca o idealizador da semana municipal.

Confira a programação:

II SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

De 17 a 24 de novembro de 2025

(Lei Municipal 6.195/2024)

Tema: IDENTIDADE NEGRA: FORTALECER PARA PERTENCER

Cronograma

18/11 – RODA DE CONVERSA

Local: Escola Estadual Jalcira Santos Valadão (Escola Normal) – 19h

20/11 – Dia da Consciência Negra – feriado nacional

PEDAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Largada: Praça da Matriz São Vicente Férrer – 7h

Chegada: Praça do Rosário.

No local, haverá apresentações culturais e missa, às 11h. Em seguida, exibição do documentário Formigas Pretas.

(Realização – Prefeitura Municipal de Formiga)

22/11 e 23/11 – RAÇA NEGRA PARA TODOS

Evento cultural gratuito (organização – Terê)

Local: Quadra do bairro Alvorada (anexa ao campo do Nacional) – das 12h às 20h.

24/11 – RODA DE CONVERSA

Com Brás Black

– Tema: Respeito não tem cor, tem consciência

Local: Praça do CEU – 19h

17/11 a 24/11 – Durante toda a II Semana da Consciência Negra haverá atividades, como palestras, rodas de conversas, apresentações de trabalhos, manifestações culturais, exposições e outras ações nas escolas do município.