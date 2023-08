O Prêmio Educador Nota 10 de 2023 está com as inscrições abertas até o dia 13 de agosto. Professores e gestores escolares podem se inscrever, desde que tenham mais de 18 anos, com ensino superior completo ou estudantes, cursando o último ano das licenciaturas. O prêmio tem como objetivo incentivar, promover e reconhecer boas práticas educacionais realizadas por professores e gestores, da educação infantil ao ensino médio, de escolas públicas, privadas e filantrópicas, rurais ou urbanas de todo o país.

Vencedor do prêmio por duas vezes, em 2013 como professor, e em 2021/2022, como diretor da Escola Estadual Doutor Pompílio Guimarães, em Piacatuba, distrito pertencente à Leopoldina, João Paulo Araújo fala sobre o processo de seleção, a importância em participar e a grandeza do prêmio.

“O processo de seleção acaba sendo um processo de reflexão sobre a prática que realizamos. Só a participação já gera oportunidade muito grande de pensar sobre a sua prática pedagógica, uma vez que grandes especialistas do Brasil estão analisando o projeto, trocando ideias com você, propondo essa reflexão”, analisa.

O processo de inscrição é lembrado e explicado por João. Ele reforça a importância que os processos criteriosos e completos têm, valorizando a premiação e os participantes. “Por se tratar de um processo formativo, longo e criterioso, o participante seleciona o material para envio, realiza a inscrição e participa de entrevistas com os selecionadores, que também entrevistam muitas pessoas nas escolas destes participantes”.