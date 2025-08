A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes, anunciou a abertura das inscrições para o Formiga 3×3 de Basquete, que acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, na quadra “Jaci Borges de Castro”, localizada no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

Detalhes do torneio e inscrições

As inscrições para o torneio são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, localizada na Travessa Padre João Dehon, 60, no bairro Santa Tereza. Os interessados devem retirar os formulários no Departamento de Esportes e entregá-los preenchidos até o dia 23 de setembro. Vale ressaltar que as vagas são limitadas, sendo permitida a inscrição de até oito equipes por categoria.

O torneio contará com disputas em quatro categorias:

Sub-13

Sub-15

Livre Feminino

Livre Masculino

A expectativa é que o evento atraia atletas e entusiastas da modalidade, promovendo a prática esportiva e o convívio social.

Basquete 3×3: Modalidade Dinâmica e Inclusiva

Reconhecido pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) e integrante dos Jogos Olímpicos, o basquete 3×3 tem se destacado no cenário esportivo por sua dinâmica e acessibilidade. As partidas, disputadas em meia quadra com posse de bola limitada a 12 segundos, exigem rapidez, entrosamento e estratégias eficazes, tornando o esporte mais inclusivo e envolvente.

Esse formato de jogo favorece a participação de atletas de diferentes perfis, ampliando a popularidade do basquete e tornando-o mais acessível a todos.

Compromisso com o Esporte e a Comunidade

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com o incentivo à prática esportiva, considerando eventos como o Formiga 3×3 de Basquete uma oportunidade para promover a competição saudável, o bem-estar e a socialização entre os cidadãos. A realização de torneios e o investimento em infraestrutura esportiva são essenciais para o desenvolvimento social, educacional e de saúde da população, proporcionando oportunidades para atletas de diversas idades e habilidades.

Com informações Decom Prefeitura de Formiga