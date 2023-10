O Unifor-MG divulgou o edital do Processo Seletivo destinado a contratação de estagiários e cadastro de reserva para atuar no Clube Unifor. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de outubro.

Podem se candidatar alunos dos cursos de Educação Física (presencial e EAD) regularmente matriculados, que estejam cursando a partir do 1º período. O processo seletivo conta com quatro vagas disponíveis para atuar no período diurno.

O valor da bolsa é de R$ 834,90 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) e auxílio transporte referente aos dias trabalhados. A carga horária é de 25 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas no NAEC, localizado na sala nº 218, 2º andar do Prédio 2, das 9h às 12h e das 17h30 às 21h, exceto sábado e domingo, ou por meio de envio da ficha de inscrição anexa devidamente preenchida para o email [email protected] constando no campo assunto “Inscrição – Edital ___/2023”, até o dia até o dia 24 de outubro.

Fonte: Unifor-MG