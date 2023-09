No esforço contínuo de proteger os recursos naturais e enfrentar uma das ameaças mais sérias ao meio ambiente, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) promoveu, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, a primeira edição da “Semana de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Alto Médio São Francisco”.

O evento reuniu brigadistas, comunidade escolar, especialistas, profissionais e moradores em prol da preservação das florestas da região e conscientização sobre o uso do fogo.

Os participantes se envolveram em uma série de atividades voltadas para a prevenção e combate a incêndios. A programação incluiu oficinas de conscientização, palestras de especialistas em manejo do fogo, demonstrações práticas de táticas de combate, visitas a escolas, blitze educativas, entre outras. A iniciativa buscou educar e empoderar a comunidade local para desempenhar papel ativo na proteção do ecossistema.

Nas oficinas, destaques da ação, foi possível demonstrar as ferramentas de combate às queimadas. Técnicos do IEF apresentaram as tecnologias inovadoras usadas para detecção do fogo e os sistemas de mapeamento em tempo real, além de abordarem estratégias de uso controlado do fogo como elementos fundamentais.

Nos dias 29 e 30 de agosto, foram realizadas queimas prescritas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (Reds) Veredas do Acari.

Representantes do IEF, funcionários da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (Amda) e líderes locais aproveitaram a oportunidade para reforçar o compromisso com a proteção do ecossistema do Alto Médio São Francisco, o que envolve fiscalização, campanhas de conscientização e uma maior colaboração com as comunidades vizinhas.

Compromisso ambiental fortalecido

“A região do Alto Médio São Francisco, com biodiversidade e ecossistemas únicos, possui histórico de incêndios e áreas queimadas no estado. O objetivo desse evento foi reforçar a prevenção que realizamos anualmente, chamar a atenção da comunidade local para este assunto“, comentou a coordenadora do Núcleo de Biodiversidade do Alto Médio São Francisco, Nailma de Sá Porto Mesquita.

Conforme destacou a diretora-geral do IEF, Maria Amélia Mattos, as atividades realizadas não apenas ressaltam a gravidade dos desafios enfrentados devido aos incêndios florestais, mas também demonstram o compromisso unificado em proteger o meio ambiente e envolver as comunidades locais.

“Por meio dessa iniciativa, estamos fortalecendo laços, compartilhando conhecimentos e adotando abordagens inovadoras para assegurar um futuro mais seguro e sustentável para o Alto Médio São Francisco“, afirmou.

Fonte: Agência Minas