No início deste mês, a presidente da Associação de Autismo e Deficiência Intelectual da Família Formiga Azul, Pâmela Thaís Efângelo da Silveira, juntamente, com algumas mães do movimento esteve na Câmara Municipal para uma visita de cortesia. Elas foram recebidas pelos vereadores Juarez Carvalho, Cabo Cunha, Luciano do Gás e Cid Corrêa.

O objetivo do encontro foi agradecer o apoio do Legislativo que abraçou o movimento. “Desde que iniciaram as ações e as iniciativas em prol às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), os vereadores estão conosco. Esta Casa já promoveu uma Audiência Pública que foi ótima, e por meio dela, várias ideias e pontos foram levantados e já estão em ação, como por exemplo: a contratação do neuropediatra por meio do atendimento SUS; a prioridade do atendimento às pessoas com TEA na UPA de Formiga; aprovação do projeto que reserva vagas exclusivas em estacionamentos para pessoas com autismo e muitas outras conquistas estão por vir”, explicou Pâmela.

No mês de julho, as mães estiveram no plenário da Câmara. Naquela ocasião, Pâmela usou a ‘Tribuna do Povo’ para informar ao Legislativo e também à comunidade formiguense, sobre os trabalhos e a legalidade da Associação de Autismo e Deficiência Intelectual.

Quando o assunto é sobre pessoas com TEA, alguns vereadores destacaram que farão o compromisso com a associação para destinar recurso do orçamento impositivo.