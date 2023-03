Nesta quarta-feira (1º), mais de 40 integrantes do Centro de Convivência do Idoso de Formiga “Joaquim Antônio Lopes” participaram, em Pedra do Indaiá, do desfile cívico em comemoração ao 60º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade-irmã.

Durante o desfile, o “Rei e a Rainha do Centro de Convivência” foram apresentados à população, são eles: o senhor Geraldo Justino e a senhora Ilda Martins.

Fonte: Decom