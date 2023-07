O investigador Celso Trindade de Andrade tirou licença da Polícia Civil (PCMG) para tratamento de saúde. Ele é apontado pelo pai da escrivã Rafaela Drumond como um dos assediadores que podem ter influenciado na morte da servidora, no último mês.

A licença do investigador foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (18). Conforme a publicação, Andrade está afastado pelo período de 60 dias, a partir do dia 4 de julho.

Dias após o corpo de Rafaela ter sido encontrado, Celso e o delegado Itamar Cláudio Netto foram transferidos da delegacia de Carandaí, a mesma da servidora, para Conselheiro Lafaiete, no dia 22 de junho. Na última semana (12), o investigador Celso foi enviado para a delegacia de Congonhas.

Relembre o caso