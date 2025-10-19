Neste domingo (19), Israel acusou o Hamas de atacar as forças israelenses no sul de Gaza, enquanto os militares realizavam ataques aéreos na cidade de Rafah, o primeiro grande teste do cessar-fogo mediado pelos EUA.
Uma autoridade militar israelense afirma que o Hamas atacou as forças israelenses em Rafah, no sul de Gaza, com granadas propelidas por foguetes e disparos de franco-atiradores, levando Israel a realizar ataques na área apenas nove dias após o início do cessar-fogo.
A fonte israelense familiarizada com o assunto disse que as forças israelenses sofreram baixas como resultado dos ataques. O incidente ocorreu além da Linha Amarela – a fronteira inicial de retirada israelense definida no acordo de cessar-fogo.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve convocar uma consulta de segurança neste domingo, incluindo o ministro da Defesa e o chefe militar.
O Hamas ainda não se pronunciou sobre as acusações, mas um alto funcionário do grupo, Izzat Al-Rishq, disse logo depois no Telegram que os militantes continuam comprometidos com o acordo de cessar-fogo e acusou Israel de “fabricar pretextos frágeis para justificar seus crimes”.
Fonte: Tal Shalev, Mostafa Salem e Ibrahim Dahman, da CNN