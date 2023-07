O jovem Júlio Nilson Ribeiro, de 27 anos, foi morto a tiros em Catuji, no Vale do Mucuri. O assassinato ocorreu na quarta-feira (26), próximo à casa onde ele morava, no bairro Koury. A autoria e motivação do crime são investigadas pela polícia. Ninguém foi preso.

Este é o segundo homicídio envolvendo atletas da Copa União do Vale neste mês de julho. No dia 16, um jogador de 26 anos foi morto durante o período de oração, antes de uma partida, em Franciscópolis, também no Vale do Mucuri.

Conforme a Polícia Militar, Júlio chegava em casa quando foi surpreendido pelo autor do crime, que estava em uma moto. O atirador fugiu após o assassinato.

O corpo do jogador foi encaminhado para o Posto Médico Legal de Teófilo Otoni, também no Vale do Mucuri, onde vai passar por exames. A Polícia Civil investiga o crime.