Um jogador de futebol de 25 anos foi esfaqueado pelo árbitro, de 47 anos, durante uma partida no campo na Vila Oliveira, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, nesse domingo (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que houve um desentendimento entre o juiz da partida e os jogadores por causa de um pênalti marcado.

A confusão ocasionou briga generalizada e o filho do suspeito pegou uma faca do tipo peixeira e levou para o pai.

Ainda segundo o registro, o árbitro deu várias facadas no jogador e fugiu do local. A vítima foi socorrida ao hospital com ferimentos em várias partes do corpo.

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito e o prendeu. O filho dele, que é menor de 18 anos, também foi apreendido. O adolescente contou que levou a faca para o pai por ele estar apanhando de vários jogadores. A faca foi apreendida. O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo