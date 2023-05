O atual técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, entrou na Justiça contra o ex-jogador Neto, que atualmente é comentarista da Band e afirmou em abril, durante um programa, que o treinador foi racista durante a passagem pelo Santos.

O caso corre no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Neto será intimado nos próximos dias. Sampaoli quer uma retratação do comentarista.

Ainda não há data para Neto prestar os esclarecimentos sobre o caso. As informações foram inicialmente divulgadas pelo site “Notícias da TV” e confirmadas pela reportagem do ge.

Entenda o caso

No dia 18 de abril, quando comentava a contratação de Sampaoli pelo Flamengo, Neto expressou sua opinião contrária ao retorno do argentino ao futebol brasileiro. O ex-jogador relembrou as passagens do técnico por Santos, em 2019, e Atlético-MG, em 2020.

Neto, então, disse que Sampaoli tratou mal Sebastião Martins Oliveira Júnior, mais conhecido como Arzul, atual preparador de goleiros do Santos. O apresentador dá a entender que o motivo teria sido a cor da pele de Arzul.

“Um cara que trata mal o Arzul, que é negro. E que é igual a mim, que é igual a você e que é um ser humano incrível. Esse cara, o Jorge Sampaoli, fazia o Arzul ficar fora do vestiário. Ele fez muitas pessoas contratadas antes dele perderem o emprego. Esse cara é nojento. Nunca tratou bem ninguém”, disse Neto.

O posicionamento de Neto começou mais cedo, no mesmo dia, durante o programa diário “Os Donos da Bola”.

“Ele (Sampaoli) foi racista no Santos, nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português: ‘Por favor, não, senhor, me desculpe…’. Esse baixinho, idiota. Isso aí é uma vergonha, pinto pequeno, não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desse”, disse Neto na ocasião.

