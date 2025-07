Na tarde desta quarta-feira (23), a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro foi acionada por volta das 14h50 para atender a uma ocorrência de agressão física na rua Beco Tabatinga, no bairro Ana Rosa, em Bom Despacho.

Ao chegarem ao local, os profissionais da Unidade de Suporte Avançado (USA) prestaram atendimento a um jovem de 18 anos. A vítima estava consciente, mas apresentava edemas e queixava-se de dor no braço esquerdo. Também foram constatados hematomas no abdômen e no dorso, além de um ferimento causado por arma branca (faca) no ombro esquerdo.

O jovem recebeu os primeiros socorros no local, incluindo imobilização e medicação. Em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Despacho para avaliação e cuidados médicos complementares.

Fonte: SAMU