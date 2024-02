Um homem de 19 anos foi preso preventivamente, na sexta-feira (2), suspeito de ter matado o próprio filho, de 4 meses, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele alegou que o bebê teria engasgado com leite, porém, lesões foram constatadas, o que apontou a violência praticada.

De acordo com a Polícia Civil, em 28 de janeiro, o investigado foi autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na versão apresentada aos investigadores, ele disse que deu mamadeira para o filho, no quarto do bebê, e, na sequência, foi para a sala mexer no celular.

O homem disse que acabou dormindo e ao acordar encontrou o filho sem respirar. Ao procurar a unidade de saúde, ele disse que a criança teria engasgado com leite. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou lesões externas na cabeça e hematoma agudo.

O bebê sofreu traumatismo contuso que é provocado, segundo a Polícia Civil, pelo uso de objeto contundente, ou seja, aqueles que têm pontas ou lâminas que causam ferimentos. Desta forma, o engasgado por leite foi descartado pelas autoridades, conforme destacou o delegado Flávio Teymeny.

“Representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário”, afirmou.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. O inquérito prossegue.

Fonte: O Tempo