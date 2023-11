Um jovem de 22 anos foi morto com uma facada no coração na madrugada deste domingo (19) após uma briga na Praça Ana Zenun, em Campestre (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma briga e durante a confusão saiu correndo, mas foi perseguida por outro jovem, de 23 anos, que desferiu a facada.

O rapaz ainda foi socorrido por testemunhas para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor da facada fugiu após o crime com a namorada. Após diligências, a polícia chegou até o endereço da namorada, de 20 anos.

Conforme a polícia, ela deu versões contraditórias sobre o fato e disse que não sabia do paradeiro do namorado. Mas, depois, disse que a briga entre autor e vítima, sem motivação, havia começado momentos antes e que a briga se dissipou, culminando no crime no Centro da cidade.

Ela disse para a polícia que após o crime, fugiu com o namorado pra a zona rural entre Campestre e Bandeira do Sul, onde o suspeito do crime reside. Em seguida, eles retornaram para Campestre e ela o deixou na casa de um conhecido e voltou para casa.

Ainda conforme a polícia, no veículo usado para fuga havia roupas com manchas de sangue. O veículo foi apreendido junto com a faca usada.

A namorada do suspeito foi presa e a polícia ainda faz buscas para encontrá-lo.

Segundo a polícia, o suspeito estava em prisão domiciliar. Ele já é conhecido na cidade no meio policial por outros crimes.

Fonte: G1 Sul de Minas