Uma jovem de 24 anos morreu após engasgar com uma prótese dentária ao tomar um copo d’água nessa quinta-feira (8), em Andradas, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, amigos da jovem contaram que o incidente ocorreu durante a manhã após noite regada por bebidas alcoólicas e uso de drogas em um sítio, no bairro rural do Óleo.

De acordo com informações da PM, ao notar que a jovem havia se engasgado, amigos tentaram acionar o socorro, mas a ligação teria caído na Polícia Militar de Piracicaba, em São Paulo, pois o sítio fica perto da divisa com cidades paulistas. Os militares paulistas ainda orientaram sobre procedimentos para socorro em caso de engasgo e, ao mesmo tempo, acionaram os militares de Andradas.

As testemunhas relataram ainda que fizeram a retirada da prótese da vítima, conforme orientação da PM ao telefone. A Polícia Militar mineira e uma ambulância municipal foram até o local, mas encontraram a mulher já sem vida. A equipe realizou manobras de reanimação, mas não houve sucesso.

Ainda conforme a PM, testemunhas contaram que o grupo havia se reunido no sítio para beber. Um dos amigos revelou que, durante a noite, eles haviam ainda consumido cocaína. No início da manhã, segundo os amigos, a vítima teria ido beber água e se engasgado, possivelmente com a prótese dentária.

A prótese dentária usada pela vítima foi encontrada ao lado do corpo. A polícia realizou ainda uma varredura no local e revistou os presentes, mas não encontrou produtos ilícitos.

O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Poços de Caldas para ser submetido a exames de necropsia e identificação. A PCMG apura as circunstâncias que envolvem o fato.

Fonte: O Tempo