Na manhã deste domingo (10), um motorista de 21 anos, morador de Arcos, ficou ferido após o capotamento de um automóvel na BR-354, km 492, em Formiga. O acidente ocorreu por volta das 11h.

A guarnição de resgate da 1ª ala da 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a via já sinalizada com cones e com a presença da Polícia Militar Rodoviária. A vítima estava fora do veículo, deitada em um lote lindeiro à rodovia, consciente e orientada, apresentando escoriações pelo corpo.

O homem foi avaliado pelos bombeiros e, em seguida, entregue aos cuidados da Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU, que o encaminhou para a UPA de Formiga. Durante a ocorrência, a guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros realizou a desconexão da bateria do automóvel para eliminar o risco de incêndio.

O veículo permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar, que aguardava a chegada de um familiar da vítima para dar prosseguimento às providências necessárias.

