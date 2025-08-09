Uma jovem de 21 anos foi presa na última quinta-feira (7) após procurar atendimento médico em um hospital de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com queixas de sangramento. Durante o atendimento, médicos da unidade de saúde identificaram e removeram um objeto desconhecido de suas partes íntimas, que posteriormente foi confirmado como maconha após análise pericial.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), além da droga que estava no corpo da jovem, foram apreendidos aproximadamente 100 gramas de maconha prensada e o telefone celular da suspeita.

A jovem foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem sob responsabilidade da equipe de repressão ao tráfico de entorpecentes da Delegacia Regional de Uberaba.

Com informações O Tempo