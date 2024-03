Nessa terça-feira (26), a Polícia Civil prendeu temporariamente um jovem, de 19 anos, que seria responsável pela movimentação de cerca de 1.300 tabletes de maconha em Candeias.

No dia 6 de janeiro, as drogas foram recolhidas pela PCMG após levantamentos preliminares. Assim, um inquérito policial foi aberto para apurar os responsáveis pela guarda do material.

Após quase três meses de investigações, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão temporária do suspeito de 19 anos e de um indivíduo, de 38, que não foi localizado na operação e segue sendo procurado.

Durante a ação, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de porções de drogas com o investigado de 19 anos e do celular dele. Por essa razão, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

De acordo com a PC, as investigações continuam.