Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de estuprar o primo, uma criança de 9 anos, em Muzambinho (MG). O suspeito foi preso na quarta-feira (3), mas o caso foi divulgado pela Polícia Civil (PCMG) nessa sexta-feira (5).

Segundo a polícia, as investigações tiveram início na última semana, a partir das revelações de que o suspeito, durante a madrugada, teria obrigado a vítima a ter relações sexuais, aproveitando da superioridade física sobre a criança. Os fatos teriam se repetido na manhã seguinte, no banheiro da casa do investigado.

A Polícia Civil realizou levantamentos e representou à Justiça pela prisão preventiva do jovem. Na quarta, o mandado judicial foi cumprido, e o suspeito, encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: Folha Regional