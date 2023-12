Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Ele é investigado por matar a facadas a namorada grávida, Alice Fernandes, de 16 anos, na última quarta-feira (29).

Segundo a Polícia Civil de Goiás, o crime ocorreu porque o rapaz não quis aceitar a separação. O jovem, que teria tentado fugir de bicicleta para o DF, deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (1º).

A delegada Silzane Bicalho informou que a vítima já havia tentado se separar outras vezes, mas que voltava após reações violentas do namorado. “Ele já havia quebrado o celular dela, outros atos de violência e desta vez ele acabou matando ela”, disse a responsável pela investigação.

Alice foi morta em casa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. Segundo apuração da Record, amigos da jovem afirmaram que o namoro era conturbado e que o suspeito passava por tratamento médico.

“Da última vez, ele quebrou o celular dela. A mãe dela foi lá e comprou um celular para ela na loja e falou para ele não se matar que o tratamento dele estava acabando, que ele iria ficar melhor”, disse uma amiga da vítima à Record.

A amiga da vítima afirmou que Alice se encontrou com a irmã do suspeito para falar sobre um possível término da relação, mas que a família do homem pedia para que ela esperasse mais tempo enquanto os tratamentos dele não acabavam.

