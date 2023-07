Na manhã deste domingo (30), os militares do Corpo de Bombeiros de Pará de Minas receberam uma solicitação de salvamento e resgate de um atleta de motocross, que havia sofrido um acidente enquanto realizava a trilha do Rola Moça, Zona Rural de Pará de Minas.

Os militares realizaram o deslocamento com viaturas de resgate e salvamento, tendo em vista que a vítima, de 23 anos, estava em um local de difícil acesso, 2 km adentro da mata.

Após localizarem o motociclista, que estava com uma fratura no membro inferior esquerdo, os bombeiros militares realizaram os primeiros socorros e solicitaram apoio aeronáutico do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), que direcionou o helicóptero Arcanjo 06 ao local, já que não era viável o deslocamento com a vítima até à viatura, devido à grande distância e aclives que o local apresentava.

De acordo com o Cobom, o deslocamento terrestre na trilha, naquelas condições, poderia contribuir com o agravamento da condição de saúde da vítima.