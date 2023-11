Na manhã desta segunda-feira, (27), um jovem de 27 anos, confessou ter matado o próprio pai com um golpe de faca no pescoço, na cidade de Oliveira-MG.

De acordo com a Polícia Civil, o filho da vítima procurou a delegacia com um advogado e contou ter cometido o crime na sexta-feira, (24), após presenciar o próprio pai discutindo e agredindo sua mãe. Ao intervir na confusão com a intenção de defender a mulher, acabou sendo agredido.

Após cometer o crime, o suspeito disse que levou o corpo do pai para um terreno que era usado como pasto, e com ajuda de uma retroescavadeira, cavou um buraco e enterrou a vítima.

O corpo foi encontrado e identificado na tarde desse domingo (26), após denúncia anônima de que havia um trecho de terra remexida no pasto.

O jovem segue sendo ouvido na tarde de desta segunda-feira, (27) e a polícia civil investiga o caso.

Fonte: Portal Gerais