Nessa quinta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para apurar um suposto feminicídio que ocorreu na quarta (26), em um cafezal na comunidade rural, conhecida como Comunheira, na cidade de Córrego Fundo.

De acordo com informações obtidas pelo Últimas notícias, imediatamente, equipes da PM foram até o local onde foi feita a identificação do material e acionamento da perícia. A blusa da vítima foi encontrada com manchas de sangue, abandonada no cafezal.

O corpo da mulher, de 29 anos, não estava lá, apenas vestígios, porém, havia também um rastro que seguia por cerca de 1 km até o compartimento de um forno de cal.

A Polícia entrou em contato com o proprietário do forno de cal e com um funcionário que estava de plantão, que relatou que o funcionário do turno anterior teria sido abordado por uma mulher, por volta das 3h. O funcionário contou ainda que sentiu um cheiro incomum, no início de seu turno de trabalho, similar a um porco sapecado. Ele mostrou ainda a facilidade para se abrir o forno.