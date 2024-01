Uma jovem, de 24 anos, ficou feridas na tarde de sexta-feira (5) após um acidente com motocicleta na MG-050, em Formiga. O acidente aconteceu na altura do KM 201.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a jovem conduzia uma motocicleta Honda/CG, no sentido Formiga/Córrego Fundo, quando em uma curva perdeu o controle direcional da motocicleta, bateu no meio-fio do canteiro central e caiu

A mulher sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhada até o hospital da cidade de Formiga.