Na tarde desta terça-feira (12), a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado por volta das 15h para atendimento a uma queda de moto na rua Professor Leide Alvarenga, no bairro Jardim Europa, em Campo Belo.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) prestou socorro a um homem de 25 anos, que estava consciente e apresentava luxação em um dos ombros.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Belo.

Com informações do SAMU