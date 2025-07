Na tarde desta segunda-feira (28), um acidente entre uma motocicleta e um ônibus deixou um jovem de 24 anos ferido na Avenida Jove Soares, em Itaúna.

O chamado foi registrado por volta das 13h20 pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro. No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Mateus Leme prestou atendimento à vítima, que estava consciente, mas com queixa de dor intensa no tornozelo direito.

Após receber os primeiros socorros e imobilização no local, o motociclista foi encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.

Fonte: SAMU