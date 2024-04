Uma jovem, de 28 anos, mantida em cárcere privado pelo marido, de 36, foi resgatada pelo telhado de casa, em Governador Valadares.

O caso foi registrado na última quinta-feira (11), mas divulgado nessa sexta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, a moça era mantida em cárcere privado pelo próprio marido há uma semana. A mulher foi encontrada bastante debilitada, tremendo, sem comida e sem água. O celular dela havia sido tomado pelo marido.

Conforme a PM, a vítima contou aos policiais que era constantemente agredida com socos, chutes, puxões de cabelo, além de sofrer violência psicologicamente por parte do marido. Ela é natural de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e estava casada há nove meses. Por isso, havia se mudado para Valadares.

A vítima contou, ainda, que, além das agressões, era obrigada a manter relações sexuais com o marido e com outras pessoas. Disse também que as relações com terceiros eram filmadas pelo marido, e que ele ameaçava expor as imagens, caso ela o denunciasse.

A PM foi acionada pela própria vítima, que se aproveitou de um momento em que o marido saiu de casa e esqueceu o celular. A casa onde ela estava tinha muros altos, totalmente coberta por telhado e com portões de um metal muito resistente.

A PM se comunicou com a vítima por uma fresta do portão.

Os policiais tiveram que pegar uma escada emprestada para subir no telhado, retirar algumas telhas e resgatar a mulher através da abertura feita no telhado.

A mulher foi levada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e psicológico. O pai da vítima foi acionado para buscar a mulher, que foi orientada a buscar medidas protetivas contra o companheiro. O homem não foi localizado no imóvel. A polícia investiga o caso.

Fonte: Itatiaia