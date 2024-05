Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado nessa segunda-feira (13), na MG-431, próximo ao distrito de Ascensão, em Pará de Minas. Um motociclista, de 23 anos, foi a óbito.

Conforme informações da Central de Regulação do Samu, o motivo do acidente ainda não foi esclarecido. A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Pará de Minas foi acionada e ao chegar no local encontrou a vítima inconsciente e com múltiplas lesões.

Apesar dos esforços dos socorristas, o jovem entrou em parada cardiorrespiratória e não respondeu aos procedimentos de reanimação, vindo a falecer no local. Devido às condições de perigo na área do acidente, o corpo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pará de Minas.

A condutora da outra moto, de 37 anos, foi encaminhada para o hospital. Ela apresentava trauma de face, fratura em braço e escoriações diversas.

A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para os trabalhos de praxe.

Fonte: Portal Gerais