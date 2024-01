A jovem morta a facadas pelo ex-companheiro compartilhou em uma rede social uma publicação em que afirmava ser melhor viver solteira. O crime aconteceu nessa sexta-feira (19) em Poços de Caldas. O suspeito, que é ex-companheiro da vítima, foi preso pouco depois.

Luana Evelyn de Carvalho, de 22 anos, era mãe de uma menina de 2 anos. A publicação foi feita pela jovem às 12h07, cerca de 35 minutos antes do crime. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência às 12h42.

“Solteira nós ‘vive’ melhor, isso nunca mudou”, diz a publicação compartilhada.

Feminicídio

O crime aconteceu no bairro Jardim Esperança III, zona Sul da cidade. De acordo com a polícia, o suspeito, de 21 anos e Luana Evelyn de Carvalho, mantinham um relacionamento. No entanto, a relação teria terminado há cerca de três dias.

Conforme a PM, o homem estaria inconformado com o término e um possível novo relacionamento da mulher com outra pessoa. Na tentativa de tirar satisfações, ele foi até o apartamento dela, onde eles discutiram.

Em determinado momento, a mãe da vítima teria pedido para ela entrar e o ex-companheiro acabou invadindo o imóvel em seguida.

A mulher tentou se esconder no quarto, mas foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos. O Samu foi acionado e constatou a morte. Segundo a perícia, a vítima levou três facadas no tórax.

A mãe da vítima informou à PM que a faca usada no crime foi levada por Felipe e não pertencia à família. A arma foi encontrada em cima da pia da residência.

Conforme a PM, alguns moradores seguraram o suspeito e tentaram linchá-lo. Uma viatura da Polícia Militar foi atingida e teve o vidro traseiro quebrado.

O homem confessou o crime e foi preso. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. O carro dele foi apreendido.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe.

