Um homem de 22 anos se afogou na Cachoeira do Sucupira, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde desse sábado (11).

A cachoeira é um atrativo da cidade. A queda d’água do Rio Uberabinha, próximo à Rodovia Municipal Daura Ferreira Cherulli, é muito frequentada por pessoas da região e tem recebido ainda mais banhistas devido ao calor.

De acordo com depoimentos de pessoas que estavam com o rapaz, ele teria nadado de um lado ao outro do poço, mas depois submergido e desaparecido.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizam mergulhos e procuram pelo corpo.

