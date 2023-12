Um jovem de 27 anos morreu afogado neste domingo (3), ao tentar salvar uma vaca que teria ficado atolada em uma vala cheia de água.

Conforme testemunhas relataram a militares do Corpo de Bombeiros, ao perceber a vaca em aflição, ele entrou para resgatá-la e acabou ficando preso no local, desaparecendo em seguida.

O fato ocorreu antes das 7h da manhã. Bombeiros mergulhadores de Alfenas iniciaram as buscas e conseguiram localizar o corpo do jovem a uma profundidade de aproximadamente cinco metros. A vaca também não resistiu e acabou morrendo.

As polícias Civil e Militar tomaram as medidas necessárias após a recuperação do corpo, visando esclarecer os fatos e garantir os procedimentos legais.

