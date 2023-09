A Justiça Federal negou, nessa segunda-feira (18), a prisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) envolvidos na morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Heloísa estava internada desde o dia 7 de setembro, no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, após ser atingida na cabeça por um tiro de fuzil durante uma abordagem da PRF no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. Ela passou nove dias internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A 1ª Vara Federal determinou o cumprimento de medidas cautelares, como:

Comparecimento mensal em juízo, através do balcão virtual, para comprovar suas atividades;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, autorizada a saída de suas residências tão somente para o trabalho.

Proibição de se aproximar do veículo da família;

Proibição de manter qualquer espécie de contato com as vítimas do fato e de seus parentes;

Uso de tornozeleira eletrônica;

Afastamento imediato das funções policiais com o recolhimento das armas.

O pai da menina, Willian Silva, criticou a decisão. “Nada trará a vida de minha filha de volta. Mas quem tirou a vida dela tem que pagar”.