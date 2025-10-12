O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou um grande desfile militar exibindo o novo míssil balístico intercontinental diante de funcionários de alto-escalão internacionais, informou a mídia estatal KCNA nesse sábado (11).

O desfile, que começou na noite de sexta-feira (10), marcou o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, partido no poder do país, e ocorreu após as comemorações de quinta-feira (9)

O premiê chinês, Li Qiang, o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, bem como o chefe do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, foram vistos ao lado de Kim no desfile, enquanto outros estrangeiros assistiam.

Fonte: R7 e CNN