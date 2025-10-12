O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou um grande desfile militar exibindo o novo míssil balístico intercontinental diante de funcionários de alto-escalão internacionais, informou a mídia estatal KCNA nesse sábado (11).

A parada contou com os tanques de guerra, com novos mecanismos de ataque e defesa de última geração. – Foto: Reprodução/KCNA

O desfile, que começou na noite de sexta-feira (10), marcou o 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, partido no poder do país, e ocorreu após as comemorações de quinta-feira (9)

Kim Jong Un exibiu os mísseis de longo alcance e antiaéreo equipados com tecnologia “sem precedentes”. – Foto: Reprodução/KCNA

O premiê chinês, Li Qiang, o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, bem como o chefe do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, foram vistos ao lado de Kim no desfile, enquanto outros estrangeiros assistiam.

Os “rostos dignos” dos oficiais e soldados refletiam o espírito das fileiras de vanguarda de defender devotadamente o líder, segundo a agência estatal de notícias (a única que pode funcionar no país). – Foto: Reprodução/KCNA

 

Fonte: R7 e CNN

 

