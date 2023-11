No dia 21 de novembro ocorreu o lançamento da 10ª edição do livro do curso de Direito “Direito em Pauta: em comemoração aos 60 anos da Fundação Educacional de Formiga (FUOM)”, juntamente com a 27ª edição da revista do curso. As obras tiveram participação de alunos e professores do curso.

O público foi recebido no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”, e contou com uma abertura feita pelo Reitor Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão. Em seguida, foram apresentados os professores que contribuíram na elaboração e edição do livro, Prof. Dr. Fábio Antunes Gonçalves e Prof. Me. Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes, juntamente dos palestrantes da noite Dra. Daniella Moreira Avelar, que trouxe o tema “A educação digital e as novas perspectivas para a advocacia”, e o Dr. Guilherme Luiz Brasil Silva, que trouxe o tema “Lei Maria da Penha”.

Segundo a Prof. Me. Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes, o processo para elaboração do livro iniciou com a divulgação de um edital aberto para o público externo e interno pedindo a contribuição científica de artigos na área jurídica. Em seguida, foi feita uma seleção de artigos dentro da vertente do curso, que traz o Direito como um instrumento de promoção da democracia e da justiça.

Ela também falou sobre a revista: “A gente ficou muito feliz, pois mostra o nosso comprometimento e o ideal do curso de Direito, que é ter qualidade e promover o Direito com debates jurídicos importantes para a nossa comunidade acadêmica. A gente também tem essa revista de publicação semestral, sendo duas edições por ano”.