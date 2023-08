A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) está realizando um leilão com 34 carros e motos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas no estado. O leilão vai até a próxima quarta-feira (23) e alguns veículos tem lance inicial de R$ 100.

Na lista, aparecem carros “chiques”, como uma Nissan Frontier com lance inicial de R$ 40 mil, um Toyota Rav4 com lance inicial de R$ 10 mil e uma Mercedes Benz B180 a partir de R$ 5.050. Para quem quer gastar menos, é possível dar lances a partir de R$ 300 em uma moto Honda CG125 ou até em um Fiat Marea vermelho.

A Sejusp informou que leiloou 145 veículos nesta condição em 2022 e outros 54 até este momento em 2023, incluindo os 34 veículos que fazem parte deste edital. Após a apreensão destes veículos em operações policiais, a Sejusp mantém esses carros e motos em pátios até ser autorizada a realizar o leilão.

Os carros e motos estão abrigados em pátios de Belo Horizonte, Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ervália, Cataguases, Ouro Preto e muitas outras cidades. Para ver a lista de veículos, basta acessar o portal da GP Leilões pelo link 1 ou link 2.

Os interessados podem fazer visitas presenciais para conferir o estado de conservação dos veículos. É preciso agendar a visita pelo telefone (31) 2117-9001 e informar o carro de interesse. As visitas podem ser feitas apenas nesta segunda (21) e terça-feira (22).

Como participar do leilão da Sejusp-MG?

Para participar do leilão, é preciso se cadastrar no site da GP Leilões e se habilitar para o leilão interessado. Depois, basta fazer o lance no veículo interessado e acompanhar os outros lances. Se você for o ganhador, é preciso fazer o pagamento à vista (por depósito ou transferência), junto com a comissão do leiloeiro, que é de 5% do valor final.

Segundo a Sejusp, os veículos são liberados em até 30 dias após o arremate. O edital define um prazo de 20 dias corridos para a retirada. Passado o prazo, o carro será declarado “abandonado” e voltará para leilão.

