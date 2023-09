Leio a pesquisa dos alunos do Curso de Letras da Faculdade de Jaraguá do Sul, sobre a análise de desempenho em práticas sociais de leitura e escrita, por alunos em fase de conclusão do Ensino Médio do Centro de Educação de Jovens e Adultos e percebo a importância de se avaliar e mensurar a eficiência da educação que estamos oferecendo aos nossos estudantes, desde a idade mais tenra até a preparação para o Vestibular.

A pesquisa é um estudo sério e consciente, com perguntas simples dirigidas aos estudantes, para que se possa determinar o nível de “letramento” do jovem e do adulto de uma cidade que poderia, por amostragem, espelhar uma tendência brasileira.

Vale esclarecer “nível de letramento”, conforme mencionado na pesquisa: se o estudante está apenas alfabetizado ou se ele sabe utilizar a leitura na vida prática, decodificando e interpretando de maneira correta o que lê, sabendo comunicar-se efetivamente.

Apesar dos conteúdos programáticos das escolas privilegiarem um equilíbrio pelo menos teórico do ensino da língua com a prática da escrita e da leitura, a pesquisa mostra que os estudantes, um índice significativo deles, já no nível médio, ainda têm dificuldades com interpretação de textos e, paralelamente, com o registro de ideias. Parte dos alunos entrevistados da mostra aleatória declararam ler livros, revistas e jornais, mas as respostas se conflitaram, pairando dúvidas sobre se realmente liam o que foi afirmado.