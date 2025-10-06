O juiz de direito da Vara Criminal, da Infância e Juventude, Ato Infracional e Cartas Precatórias da Comarca de Formiga, Dr. Guilherme Luiz Brasil Silva, divulgou o edital provisório referente à relação dos cidadãos alistados para atuarem como jurados no ano de 2026 no município de Formiga.

O documento traz a lista provisória dos nomes que poderão compor o Tribunal do Júri no próximo ano. Após o período de divulgação, será publicado o edital definitivo, conforme previsto na legislação.

Confira a lista completa: EDITAL PROVISÓRIO DE JURADOS 2026