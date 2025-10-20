Durante cerimônia com diplomatas nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025 em Belém (PA), será “a COP da verdade”. Segundo o presidente, o evento representará uma oportunidade crucial para que os líderes globais demonstrem “a seriedade de seu compromisso com o planeta”.

Lula criticou o fato de muitos países ainda não terem apresentado suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), que são as metas climáticas assumidas por cada signatário do Acordo de Paris. O prazo para a entrega das NDCs terminou em setembro, mas até o momento, das 198 partes envolvidas, várias ainda não cumpriram a obrigação.

O presidente destacou o papel do Brasil como um dos primeiros a apresentar sua nova NDC, submetida em novembro de 2024. O documento estabelece a meta de reduzir entre 59% e 67% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, além de zerar o desmatamento no mesmo período.

Lula também enfatizou que a justiça climática será um dos pilares centrais das negociações em Belém. A COP30 será a primeira conferência climática da ONU realizada na Amazônia e coincidirá com os dez anos da assinatura do Acordo de Paris, marco histórico na luta contra as mudanças climáticas.

Antes da conferência principal, a capital federal sediará a Pré-COP30 nos dias 13 e 14 de outubro de 2025. O encontro preparatório reunirá delegações internacionais para discutir a entrega das NDCs e avançar nas negociações que deverão ser formalizadas durante a cúpula em novembro.

