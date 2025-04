O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta quarta-feira (23) a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, que foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) contra um esquema de fraudes.

Pessoas próximas do presidente Lula confirmaram a ordem para que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, demita o presidente do INSS.

A previsão é a de que a demissão seja formalizada nesta quarta-feira (23).

Três pessoas foram presas no âmbito da Operação Sem Desconto, que foi deflagrada nesta quarta-feira (23) pela CGU e a Polícia Federal para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Outras três pessoas, que não foram localizadas pelos agentes, são consideradas foragidas.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e outros cinco servidores públicos foram afastados do cargo após a operação.

As investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ainda conforme as investigações, Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

O Governo Federal informou que os aposentados e pensionistas do INSS que identificarem desconto indevido de mensalidade associativa no extrato de pagamento (contracheque) podem pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou site “Meu INSS”.

Fonte: Jonathan Ferreira – Itatiaia