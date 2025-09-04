O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Belo Horizonte nesta quinta-feira (4) para o lançamento oficial do programa Gás do Povo, que prevê a distribuição gratuita de botijões de gás para 15,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O evento será realizado no Campo do Najá, localizado no Aglomerado da Serra, o maior de Minas Gerais, com cerca de 40 mil moradores.

Lula retorna ao Aglomerado da Serra após 17 anos. Em 2008, durante seu segundo mandato, ele participou da inauguração de obras do programa Vila Viva, voltado à melhoria da infraestrutura dos aglomerados da capital mineira. Na ocasião, esteve acompanhado do então governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito de Belo Horizonte à época, Fernando Pimentel (PT).

Esta é a sétima visita de Lula a Minas Gerais em 2025. A última ocorreu na semana passada, em Contagem, onde o presidente anunciou investimentos do Novo PAC, incluindo a ampliação do metrô na região metropolitana de Belo Horizonte.

Para o evento desta quinta-feira, são esperadas as presenças dos ministros mineiros Alexandre Silveira (PSD – Minas e Energia), responsável pela organização da agenda presidencial, e Macaé Evaristo (PT – Direitos Humanos e Cidadania). Também devem comparecer o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem acompanhado o presidente em compromissos no estado.

Ao longo de 2025, Lula já visitou diversas cidades mineiras, incluindo Contagem, Montes Claros, Betim, Campo do Meio, Ouro Branco, Minas Novas e Mariana, reforçando a presença do governo federal em Minas Gerais.

Com informações do O Tempo