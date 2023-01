O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu com os chefes dos Poderes na manhã desta segunda-feira (9), em Brasília, para discutir a invasão às sedes dos Três Poderes por bolsonaristas radicais no domingo.

Entre os presentes no encontro estão a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e os ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso. Também estão presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), presidente em exercício do Senado – o senador Rodrigo Pacheco (PSD) está em viagem internacional.

Do poder Executivo, além de Lula, estão presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

Após os ataques às sedes dos Três Poderes, Lula fez um pronunciamento defendendo que os radicais que vandalizaram os prédios em Brasília sejam punidos exemplarmente. Ele também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que considerou o responsável pelo radicalismo político no país.

Fonte: Itatiaia