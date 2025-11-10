O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não visitou as vítimas do tornado que atingiu o interior do Paraná, mas aproveitou uma brecha na agenda em Belém, onde se preparava para a COP 30, para viajar à Colômbia. Lula chegou na manhã desse domingo (9) ao país vizinho para participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia, oportunidade em que prestou “solidariedade” ao governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, e criticou os Estados Unidos, sem mencionar diretamente o presidente Donald Trump.

A cúpula reuniu representantes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac. Entre os ausentes estavam a presidente da União Europeia, Úrsula von der Leyen, o presidente uruguaio Yamandú Orsi, a presidente do México Claudia Sheinbaum e o presidente argentino Javier Milei. Durante seu discurso, Lula chegou a reconhecer que o evento estava esvaziado, afirmando que “nossas cúpulas se tornaram um ritual vazio, do qual se ausentam os líderes regionais”.

Analistas apontaram que o principal objetivo da viagem do presidente brasileiro era defender Maduro. A previsão se confirmou, embora Lula tenha evitado menções diretas ao ditador venezuelano ou ao presidente Trump.

A participação de Lula na cúpula evidencia o foco do governo brasileiro em fortalecer relações diplomáticas regionais, mesmo diante de eventos críticos em território nacional, como o tornado no Paraná.

Com informações do Gazeta do Povo