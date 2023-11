O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, na quinta-feira (23), a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, mas vetou uma série de artigos do texto aprovado em outubro pelo Congresso Nacional. Entre os trechos barrados, estão os que garantiam licenças remuneradas, indenizações e aposentadoria integral.

A lei, que nasceu de projeto apresentado pelo governo no segundo mandato de Lula em 2007, unifica as regras de funcionamento das polícias civis nos estados e do Distrito Federal e estabelece direitos e garantias para a categoria. De acordo com a norma, as polícias civis são instituições permanentes, essenciais à justiça criminal e imprescindíveis à segurança pública.

Também há definições sobre as atribuições e competências da categoria, como cumprir mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, assim como a estruturação organizacional em dez órgão essenciais, que vão da Delegacia-Geral às unidades de tecnologia.

Vetos de Lula

Os trechos vetos pelo mandatário atingem uma série de licenças previstas no projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Entre elas: