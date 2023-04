O Sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas com São Paulo, deve receber cerca de 180 mil veículos durante os quatro dias do feriado prolongado de Páscoa (de 6 a 9 de abril).

Para garantir mais conforto aos usuários, a AB Nascentes das Gerais reforçará o número de colaboradores em ação nos guinchos, nas inspeções de tráfego, no Centro de Controle Operacional (CCO), Atendimento ao Usuário (AU) e praças de pedágio. Em caso de qualquer incidente, o CCO poderá ser acionado 24 horas no telefone 0800 282 0505, opção 2.

O gerente de Operações da AB Nascentes, Marcelo Aguiar, destaca a importância de os motoristas obedecerem aos limites de velocidade. “O importante é utilizar a rodovia com segurança e cumprir a legislação de trânsito. Ultrapassar a velocidade regulamentada é uma infração de trânsito, passível de multa. Além disso, as ultrapassagens devem ser realizadas em trechos permitidos e com visibilidade”, finaliza.

Fonte: AB Nascentes das Gerais