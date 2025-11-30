As forças de segurança localizaram, na manhã deste domingo (30), mais dois detentos que haviam fugido da Penitenciária de Formiga. Eles foram encontrados em uma área de matagal ao lado do quiosque de Betânia, no distrito de Pedra do Indaiá.

Os outros dois capturados foram Nicolas dos Santos Gonçalves de 25 anos e Marcirlei Ferreira Neto de 42 anos.

A captura ocorreu durante as ações conjuntas da Polícia Penal e da Polícia Militar, que seguem mobilizadas na região desde a fuga.

As equipes de segurança continuam as buscas intensificadas para localizar o quarto detento, que permanece foragido. Operações seguem em andamento em áreas de mata e possíveis rotas de fuga próximas ao distrito.

Novas atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais @thiagopinheiro_ppmg

Com informações do Informe Centro-Oeste