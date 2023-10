As aulas foram suspensas na rede municipal de ensino de Felício dos Santos nessa quinta-feira (26. A razão, conforme informado pela secretária municipal de Educação, Eloisa Rocha, é o aumento de casos de escarlatina, doença infectocontagiosa ocasionada pela bactéria streptococcus (transmitida por meio de saliva e secreções). A cidade do Alto Jequitinhonha se junta a outras da região do Campo das Vertentes que cancelaram as aulas por razão sanitária.

“Os casos de escarlatina dentro do nosso município vêm afetando diretamente as nossas crianças e servidores das escolas municipais. Na quarta-feira tivemos a informação da Secretaria Municipal de Saúde que os casos vêm aumentando, e a orientação através de ofícios foi que a gente fizesse a suspensão [das aulas]”, afirmou Eloisa Rocha em vídeo postado nas redes sociais da prefeitura.

Apesar de dizer que os diagnósticos de escarlatina apresentam aumento, Eloisa não divulgou números. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (30). A secretária fez um pedido aos responsáveis pelos alunos. “Conto com a colaboração de todos os pais para manter as nossas crianças em casa, fugindo da aglomeração para que possamos realmente reverter este quadro”.

As escolas passaram por higienização e desinfecção dos ambientes nesta quinta. “Estamos tomando todas as medidas necessárias para combatermos essa bactéria que está no nosso município, como também nos demais. Contamos com a contribuição e colaboração de cada um de vocês, pai, mãe, responsável pelos nossos alunos, para que a gente consiga eliminar essa bactéria e possamos voltar ao nosso ambiente escolar”, pediu.

Lista de cidades que suspenderam aulas para desinfecção, por risco da bactéria Streptococcus:

São João del-Rei Tiradentes Santa Cruz de Minas Ritápolis Conceição da Barra de Minas Felício dos Santos

Fonte: O Tempo