Uma manifestação fechou a MG-10, no início da tarde deste sábado (16), e deixa o trânsito complicado, no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O protesto ocorre próximo à Polícia Rodoviária, no sentido capital mineira.

Conforme as primeiras informações, um grupo ateou fogo em pneus, impedido a passagem de motoristas. Um veículo teria sido atingido.

O motivo do protesto seria um confronto entre militares e moradores no qual uma pessoa morreu nessa sexta-feira (15).

A rodovia é rota de quem chega do Aeroporto Internacional de Confins, também na Grande BH, rumo à capital.

Fonte: Itatiaia