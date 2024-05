O médico Rodrigo Melo Duarte, de 48 anos, natural de Santo Antônio do Monte morreu em um acidente registrado nessa terça-feira (21).

Rodrigo pilotava uma motocicleta na rodovia MG-444, entre as cidades mineiras de Cássia e Capetinga, quando colidiu frontalmente com uma carreta bitrem.

Rodrigo Melo Duarte era médico concursado da Prefeitura de Patrocínio Paulista e residia em Franca, no interior de São Paulo. Filho de Sebastião Duarte, ex-proprietário de uma farmácia em Santo Antônio do Monte, e de Neli Filgueiras Duarte, Rodrigo deixa uma trajetória marcada pelo compromisso com a saúde e o bem-estar de seus pacientes.

Além de seu trabalho na Prefeitura de Patrocínio Paulista, Rodrigo tinha uma ligação profunda com sua cidade natal. Sua esposa, Amélia Bueno, também médica, trabalhou como enfermeira em Santo Antônio do Monte antes de se formar em Medicina.

A MG-444 é uma rodovia que frequentemente registra acidentes graves devido ao intenso tráfego de caminhões e carretas. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades, mas a colisão frontal com a carreta bitrem foi fatal, resultando na morte imediata de Rodrigo no local.

Fonte: Sistema MPA