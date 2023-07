Uma menina de 8 anos morreu depois de bater a cabeça ao brincar no balanço de um sítio em Oliveira Fortes, na Zona da Mata mineira. Outras crianças também estavam no local.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a criança estava em uma festa de família e havia acabado de chegar. Há suspeita de que a estrutura tenha tombado e atingido a cabeça da menina. O acidente ocorreu nesse sábado (15).

Com sangramento na cabeça, a criança foi encaminhada para o Hospital Misericórdia, em Santos Drumont. Ela, no entanto, já deu entrada no hospital sem vida.

O proprietário do sítio relatou aos policiais que o balanço é usado há bastante tempo. Ele também revelou que o brinquedo foi movido recentemente para montagem de uma fogueira.